Продовольственная безопасность сегодня - главное условие выживания народов и государств. Буквально.По самым осторожным подсчетам, количество людей, которые столкнутся с нехваткой продовольствия в этом году, приблизительно 900 миллионов человек. Только за последние три года их число выросло на 150 миллионов и, судя по сообщениям о неурожаях, цифра продолжит расти.

Продовольственная катастрофа в Африке

Как сообщают международные организации, ближайшие месяцы обещают резкое обострение дефицита в планетарных масштабах. Особенно тяжело придется странам Ближнего Востока и Африки. Засуха и наводнения практически лишили Эфиопию, Сомали и Судан урожая. Бедствие охватило и северные регионы Кении. При этом лицемеры из Евросоюза заявляют, что 20 миллионов тонн зерна по-прежнему никак не удается вывезти из Украины. Мол, потребителями этого хлеба как раз были страны Азии и Африки. При этом западные "говорилки" забывают, что сами наложили и ограничения, и санкции на экспорт так нужных этим странам удобрений.

Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства ЕС: Мы поддерживаем усилия ООН по разблокировке экспорта из Украины. И я настаиваю на том, что не европейские санкции создали этот кризис. Наши санкции не нацелены на прекращение экспорта продуктов питания и удобрений.

Европа: экономический кризис чреват политическим хаосом

С продовольственной проблемой столкнулись и вполне благополучные до недавних пор страны. Инфляция и безумство цен ведет к расту социальной напряженности, например, во Франции. Кризис, который ощущают все, сказался на популярности движения, возглавляемого Макроном. Накануне он вновь был неубедителен и не сумел одержать победу на парламентских выборах. Теперь придется создавать коалиционное правительство, а наиболее одиозных министров отправят в отставку. Значительного успеха добились левые, а значит, французы явно требуют от властей справедливости и равенства.

Британцев зовут засевать огороды

Ценовой шок переживают и британцы. Учитывая, что значительную часть продовольствия сюда привозят из Европы, власти хотели бы отказаться от импорта инфляции. В этой связи Джонсон объявил о создании программы продовольственной безопасности и выступил с призывом: "Выращивай для Британии", что в переводе означает "все на огороды". В школах, больницах и тюрьмах клиентам будут предлагать рацион для веганов. А в двух лондонских школах детям предложат даже меню из насекомых (родители уже дали согласие).





Европа сдается дефициту

Пустующие полки в магазинах Европы становятся все более обычным делом. Дешевые сорта масла, мяса, хлеба и макарон исчезли в Германии. В магазинах ФРГ вскоре пропадут напитки в стеклянных бутылках - они пали очередной жертвой антироссийских санкций. А в Австрии подошли к концу лук и помидоры. В супермаркетах овощные перебои.

Эстония: инфляция заставляет урезать рацион