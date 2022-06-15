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Санкции, говорите: валютная выручка России за май выросла на 40 % по сравнению с предыдущим годом
Обнародована российская статистика по результатам внешнеэкономической деятельности: валютная выручка страны в мае составила 922 миллиона долларов, что на 40 % больше, чем в мае прошлого года. При этом правительство России заявляет, что инфляция и падение ВВП окажутся гораздо меньшими, чем ожидали в марте: экономика отлично пережила санкционный удар.
Рекордные цены на горючее в ЕС
В большинстве стран Западной Европы цена литра бензина уверенно перевалила за 2 евро. В Латвии правительство даже отказалось от требований соблюдать ряд экологических стандартов, что позволит снизить цену на 10 %. Однако в целом по ЕС власти предупреждают о неизбежности дальнейшего удорожания горючего. Настроения среди граждан царят самые пессимистические:
"Сегодня машина стоит очень дорого, даже без учета страховки и налога на машину. Цены на бензин взлетели до небес".
"Моя машина работает на бензине - это сильно увеличило расходы нашего семейного бюджета - они удвоились. Да и счета выросли - тоже по вине удорожания топлива".
"Цены нереальные! Не берусь судить о причинах, но все подорожало вдвое: в супермаркетах ценники какие-то нереальные! Цены на продукты выросли в разы. Может, это из-за Украины, не знаю, но мне кажется, что глобальный кризис является искусственным. Цены выросли на 70 % и больше. Даже работающие люди стали бедняками!"
В Польше построят временные хранилища для зерна из Украины
Ценовой шок и галопирующая инфляция грозят усугубить глобальный продовольственный кризис. Соединенные Штаты, по данным агентства Bloomberg, наращивают импорт удобрений из России и при этом давят на Европу, чтобы Старый Свет от этих удобрений отказался. Украина стала еще ближе к тому, чтобы лишиться запасов собственного зерна: в Вашингтоне заявили, что готовы начать обустройство зерновых терминалов в Восточной Европе. Основные появятся на Западной границе Украины. При этом регион за регионом планеты объявляют, что продовольственный кризис может стать в буквальном смысле массовым голодом.
Непрекращающееся разрушительное противостояние на Украине имеет огромные глобальные последствия, и международному сообществу пора вместе решать эту проблему. Мы даже в нашем регионе видим возможность большого голода и бедствий, которые могут иметь самые серьезные последствия для стабильности и благосостояния людей!
Продовольственный кризис охватывает новые регионы
Представители Всемирной продовольственной программы объявили о вынужденном сокращении объемов помощи. Например, в Южном Судане из программы поддержки будут исключены миллион семьсот тысяч человек. Для этих людей голод станет реальностью уже завтра. Причина кроется в дефиците средств, которые выделяет международное сообщество и, главное, в недостатке политической воли.
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