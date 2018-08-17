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9 человек пострадали при столкновении автобуса с грузовиком на севере Франции

9 человек пострадали при столкновении автобуса с детьми с грузовиком на севере Франции. Инцидент произошел на трассе Париж - Страсбург. Водитель остановил автобус на обочине, чтобы поменять колесо со спущенной шиной. Шофер грузовика не заметил стоящую машину и въехал в него. В автобусе было 45 человек. Всех пострадавших госпитализировали.

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