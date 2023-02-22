9 исков на $14 млн подали на Twitter за последние месяцы

Так, маркетинговое агентство требует 400 тыс. за сувениры с логотипом. В документах указано, что среди прочего руководство социальной сети не оплатило подарочную коробку для самого Маска, которую ему должны были вручить в первый день работы. При этом Twitter отказывается оплачивать некоторые операции, которые провело еще прежнее руководство компании.