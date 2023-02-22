ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

9 исков на $14 млн подали на Twitter за последние месяцы

На компанию Twitter за последние месяцы подали девять новых исков на 14 млн долларов. Среди истцов арендодатели, консультанты и поставщики компании.

Так, маркетинговое агентство требует 400 тыс. за сувениры с логотипом. В документах указано, что среди прочего руководство социальной сети не оплатило подарочную коробку для самого Маска, которую ему должны были вручить в первый день работы. При этом Twitter отказывается оплачивать некоторые операции, которые провело еще прежнее руководство компании.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все