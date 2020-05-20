ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

9 миллионов данных пассажиров похищены у EasyJet

Жертвой кибератаки стала британская авиакомпания EasyJet. У перевозчика похитили 9 миллионов личных данных пассажиров! Преступники даже получили доступ к кредитным картам более чем 2 тысяч клиентов компании! В EasyJet заявили, что уже связались со всеми хозяевами этих карт, предупредили об опасности и предложили свою помощь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все