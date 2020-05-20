9 миллионов данных пассажиров похищены у EasyJet

Жертвой кибератаки стала британская авиакомпания EasyJet. У перевозчика похитили 9 миллионов личных данных пассажиров! Преступники даже получили доступ к кредитным картам более чем 2 тысяч клиентов компании! В EasyJet заявили, что уже связались со всеми хозяевами этих карт, предупредили об опасности и предложили свою помощь.