9 стран ЕС проголосовали против потолка цен на российский газ

9 стран ЕС проголосовали против лимита цен на газ России. Против потолка цен выступает в том числе Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сиярто подчеркнул, что даже введение лимита не вынудит Будапешт согласовывать с Брюсселем изменения в долгосрочных контрактах с Россией. Венгрия напоминает, что газовый лимит - крайне опасная мера, которая поставит под угрозу европейские поставки энергоресурсов.