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9 стран ЕС проголосовали против потолка цен на российский газ

9 стран ЕС проголосовали против лимита цен на газ России. Против потолка цен выступает в том числе Венгрия. Министр иностранных дел Петер Сиярто подчеркнул, что даже введение лимита не вынудит Будапешт согласовывать с Брюсселем изменения в долгосрочных контрактах с Россией. Венгрия напоминает, что газовый лимит - крайне опасная мера, которая поставит под угрозу европейские поставки энергоресурсов.

Из-за роста цен на газ блокирована работа крупнейшего в странах Балтии завода удобрений. Основное производство остановило сегодня литовское предприятие "Ахема".

Прекращено производство аммониака, который является основным сырьем для азотных удобрений. "Ахема" же является крупнейшим в Литве потребителем газового сырья.

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