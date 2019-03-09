"Желтые жилеты" на марше. Во Франции сегодня пройдет 17-я акция протеста

"Желтые жилеты" на марше. Протестная акция, которая запланирована на сегодня, станет уже 17-й с ноября прошлого года. Практически всегда выступления «желтых жилетов» сопровождаются погромами и беспорядками, что стало настоящим испытанием для сил правопорядка. Согласно официальным данным, во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили более 2 тысяч манифестантов, а также почти полторы тысячи представителей силовых ведомств. Есть жертвы. На прошлой неделе на улицы вышли около 40 тысяч человек.