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"Желтые жилеты" на марше. Во Франции сегодня пройдет 17-я акция протеста
"Желтые жилеты" на марше. Протестная акция, которая запланирована на сегодня, станет уже 17-й с ноября прошлого года. Практически всегда выступления «желтых жилетов» сопровождаются погромами и беспорядками, что стало настоящим испытанием для сил правопорядка. Согласно официальным данным, во время демонстраций ранения различной степени тяжести получили более 2 тысяч манифестантов, а также почти полторы тысячи представителей силовых ведомств. Есть жертвы. На прошлой неделе на улицы вышли около 40 тысяч человек.
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