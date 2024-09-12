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А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством
В Литве решили почистить армию от иностранцев. Министр обороны страны Лауринас Касчюнас опасается, что в рядах военнослужащих могут быть потенциальные шпионы.
А потому жителей Литвы с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, российское или китайское, теперь не будут принимать на военную службу.
Касчюнас заявил, что такие люди уже во время прохождения службы должны быть уволены из армии. При этом Минобороны каким-то образом планирует расширить численность Вооруженных сил к 2030 году.
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