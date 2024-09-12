А вдруг шпионы?! В Литве решили почистить ряды армии от жителей страны с двойным гражданством

В Литве решили почистить армию от иностранцев. Министр обороны страны Лауринас Касчюнас опасается, что в рядах военнослужащих могут быть потенциальные шпионы.

А потому жителей Литвы с двойным гражданством, одним из которых является белорусское, российское или китайское, теперь не будут принимать на военную службу.