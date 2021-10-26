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А. Александрин о рекордных показателях смертности от COVID-19 в Украине
Несмотря на заверения властей, южная соседка оказалась абсолютно не готова к новой волне пандемии. Таким мнением с нашим телеканалом поделился украинский врач-эпидемиолог Андрей Александрин. По словам эксперта, из-за бездействия властей Украина может похвастаться только новыми антирекордами по смертности, отсутствием кислорода и мест в переполненных больничных палатах.
Месяц назад наш президент Украины Владимир Зеленский говорил в своем обращении к народу Украины, что государственная система подготовилась к очередному пику COVID-19. Но, к сожалению, в течение последних дней мы наблюдаем развитие ситуации, нарастание новых случаев. Перебили и весну 2021 года, и осень 2020 года. Сегодня мы установили новый рекорд по смертности от COVID - более 7 тысяч смертей за сутки. Ситуация будет ухудшаться в ближайшие дни. Мест в некоторых городах, особенно крупных городах, областных центрах нет. Соответственно мы видим это сразу на статистике, люди, как бы это цинично не звучало, начинают умирать дома. Самые большие два производителя кислорода на сегодняшний день ушли на профилактические работы и соответственно, когда сейчас идет пик и нуждаются учреждения в их работе, они ушли на профилактические работы. Но это вопросы национальной безопасности. Государство у нас как ничего не предотвращало, ничего не делало так и не делает. И это становится огромным минусом.
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