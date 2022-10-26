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А что дальше? В Германии мошенничества на дровяном рынке приобрели невероятный масштаб

В Германии мошенничества на дровяном рынке приобрели невероятный масштаб! В последние месяцы из-за резкого подорожания энергоносителей немцы начали массово обзаводиться печами и каминами. Объем торговли дровами вырос многократно. Этим пользуются жулики: сотни онлайн-магазинов обещают доставить любое количество кубометров поленьев - причем, быстро и дешево. Заплатить, конечно, нужно заранее. А потом искать и свои деньги, и мошенников бесполезно.

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