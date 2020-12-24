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А. Дубинский о внешнем управлении Украиной
Впрочем, это сегодня мало кого волнует из украинской верхушки. Когда во всех властных структурах находятся люди американского миллиардера Джорджа Сороса, страну попросту разворовывают. Это признают даже сами слуги народа.
АлександрДубинский, народный депутат от партии "Слуга народа" (видео).
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