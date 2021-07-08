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А. Гутерриш: Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения
Коронавирус распространяется по странам быстрее вакцины, пандемия COVID-19 явно далека от завершения - это слова гендиректора ООН. Антониу Гутерриш вновь призвал создать глобальный план вакцинации, чтобы как минимум удвоить производство вакцин и обеспечить их справедливое распределение. Ранее в ВОЗ сообщили, что число жертв коронавируса по всему миру достигло 4 млн.
Олимпиада в условиях COVID-19: в Токио введут режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса введут в Токио за две недели до начала Олимпийских игр. Он будет действовать с 12 июля по 22 августа и в период проведения Олимпиады. Жителям запретят перемещаться между префектурами, будет введен запрет на продажу алкоголя в общественных местах, также закроется ряд общественных заведений. Ожидается, что в ближайшее время оргкомитет пересмотрит количество гостей на трибунах. На данный момент разрешена заполняемость 50 % от общего числа мест на стадионе, но не более 10 тыс. человек.
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