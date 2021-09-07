А. Меркель выступила с прощальной речью на пленарном заседании Бундестага

Ангела Меркель выступила с прощальной речью на пленарном заседании Бундестага - последнем перед приближающимися парламентскими выборами. На протяжении 14 минут она говорила о борьбе с изменением климата, о развитии зеленой энергетики, о необходимости вакцинации и противодействии терроризму и киберпреступности, в конце выступления рискнула поднять тему внутренней политики, чем вызвала недовольство оппозиции. Меркель откровенно против присутствия в правительстве левых сил - они и попытались перебивать уходящего канцлера неуместными восклицаниями.