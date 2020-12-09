А. Савичев: Украина действует по указке Запада

Присоединение Украины к санкциям в отношении Беларуси - очередное несамостоятельное решение, которое лишь показывает непоследовательность украинской политики. Такое мнение нашему телеканалу высказал главный редактор сайта Vesti.ua Антон Савичев. По его словам, прямое копирование европейских санкций и шагов в отношении Беларуси может существенно навредить, в первую очередь, интересам Украины.