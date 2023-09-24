А. Стариков: Латвия пытается изолировать Беларусь, закрывая границы

Латвия пытается изолировать Беларусь. Погранпункт, который был закрыт, - это 1 из 2 действующих погранпунктов, которые обеспечивают всю логистику, сухопутный транзит, грузовой и пассажирский транспорт. Этот погранпереход составлял 50 % всех мощностей, он принимал в сутки до 1000 человек. Закрыли его целенаправленно, чтобы ухудшить двусторонние отношения, потому что каких-то объективных доводов для этого нет. Беларусь не является источником миграционных проблем. Страна, напротив, всегда охраняла восточные рубежи ЕС от нелегальной миграции, от возможных вызовов на приграничье, тратя колоссальные ресурсы на это. Кто-то зарабатывает на проблеме деградации наших отношений, строя заборы, модернизируя техническое снабжение МВД, которое охраняет границы у прибалтов, модернизируя погранпереходы, которые они же и закрывают.

Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews