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А. Стариков: Латвия пытается изолировать Беларусь, закрывая границы

Польша и страны Прибалтики провоцируют Беларусь, закрывая границы и придумывая мифические истории о мигрантах. Это отметил политолог и руководитель информагентства Baltnews Андрей Стариков. По его словам, жители прибалтийских стран уже возненавидели власти за то, что им не оставляют выбора, в какой среде существовать.

Латвия пытается изолировать Беларусь. Погранпункт, который был закрыт, - это 1 из 2 действующих погранпунктов, которые обеспечивают всю логистику, сухопутный транзит, грузовой и пассажирский транспорт. Этот погранпереход составлял 50 % всех мощностей, он принимал в сутки до 1000 человек. Закрыли его целенаправленно, чтобы ухудшить двусторонние отношения, потому что каких-то объективных доводов для этого нет. Беларусь не является источником миграционных проблем. Страна, напротив, всегда охраняла восточные рубежи ЕС от нелегальной миграции, от возможных вызовов на приграничье, тратя колоссальные ресурсы на это. Кто-то зарабатывает на проблеме деградации наших отношений, строя заборы, модернизируя техническое снабжение МВД, которое охраняет границы у прибалтов, модернизируя погранпереходы, которые они же и закрывают.
Андрей Стариков, политолог, руководитель информагентства Baltnews

"Совокупно по Латвии и Литве с момента введения безвизового режима Лукашенко прошло около 1 млн визитов. Понятное дело, что это девальвирует все страшилки, все мифы о Беларуси. Люди сравнивают и делают выбор, некоторые переезжают. Мы знаем, насколько увеличился поток русскоязычных переселенцев из Латвии, но есть и латыши", - добавил Андрей Стариков.

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