А вы как думали! Илон Маск отказался финансировать Starlink для Украины

Американский космический магнат Илон Маск адекватно ответил на нецензурную брань представителя киевского режима. Маск отказался финансировать услуги сети Starlink для Украины. На прошлой неделе известный предприниматель предложил свое видение урегулирования украинского конфликта с сохранением Крыма в составе России и повторными референдумами под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях. На это экс-посол Мельник посоветовал Маску "убираться к черту". Сейчас, видимо, сам планирует обеспечивать режим интернетом.