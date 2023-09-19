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Abrams скоро прибудут в Украину - Пентагон
Американские танки Abrams в скором времени прибудут в Украину, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Речь идет о 31 танке модели М1.
Разрешение на передачу Киеву первой партии танков было предоставлено в августе. Первоначально речь шла о более современных машинах М1А1, однако это бы потребовало больше времени на производство. Было решено, что ВСУ получат танки менее совершенной модели. Они легче, имеют меньше современной электроники и лишены брони из обедненного урана.
Ранее на американских тренировочных базах в Германии завершили обучение управлению Abrams 200 солдат ВСУ. Кроме того, Украина получит от Дании 30 танков Leopard 1 и 15 танков Т-72. Также Норвегия передаст Киеву 51 гусеничный транспортер вооружения NM-199 и 14 контейнеров с запчастями.
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