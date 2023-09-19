Abrams скоро прибудут в Украину - Пентагон

Разрешение на передачу Киеву первой партии танков было предоставлено в августе. Первоначально речь шла о более современных машинах М1А1, однако это бы потребовало больше времени на производство. Было решено, что ВСУ получат танки менее совершенной модели. Они легче, имеют меньше современной электроники и лишены брони из обедненного урана.