Абу-Даби попал под артиллерийский обстрел

Столица Арабских Эмиратов попала под артиллерийский обстрел. Системы ПВО перехватили снаряды над небом Абу-Даби. Известно, что ракеты запустили йеменские повстанцы. Кроме того, в городе произошли четыре громких взрыва, сообщила местная полиция. Остатки перехваченных и уничтоженных баллистических ракет упали в отдельных районах эмирата. Минобороны страны заявило о повышенной готовности к любым угрозам.