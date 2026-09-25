Скандал в бундестаге. Оппозиционная "Альтернатива для Германии" вынесла на обсуждение жесткую резолюцию с требованием полностью закрыть для Киева двери в Евросоюз и отменить любые гарантии военной помощи. В ходе дебатов депутат Маркус Фронмайер устроил настоящий разнос проправительственному большинству, обвинив ХДС в предательстве национальных интересов. С трибуны парламента он эмоционально обратился к коллегам.

Маркус Фронмайер, депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии":

"И тот, кто в наши дни - а это уже ни в какие ворота не лезет - предлагает предоставить Украине, стране, находящейся в состоянии войны, статус ассоциированного члена ЕС (включая положение о взаимной помощи), - тот, уважаемые представители ХДС и ХСС, служит интересам других стран; пусть такой человек сам отправляет туда своих детей. Но я со всей определенностью заявляю вам как отец двоих детей: моих детей вы не получите!"

Несмотря на яростное сопротивление правящей коалиции, резолюция была официально принята бундестагом к первому чтению и направлена на детальное рассмотрение в комитет по международным делам. "Альтернатива для Германии", стремительно набирающая популярность в стране, ясно дала понять: играть жизнями граждан ФРГ ради чужих интересов она не позволит.