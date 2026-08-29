Фридрих Мерц не заслуживает своей страны, так как вместо решения внутренних проблем канцлер продолжает отправлять миллиарды в Украину. Такое заявление сделал лидер немецкой партии "АдГ" Тино Хрупалла.

Он сравнил визиты немецких министров в Украину с вывозом чемоданов с деньгами местных налогоплательщиков. По мнению политика, нынешнее правительство Германии во главе с Мерцем должно немедленно уйти в отставку.

К слову, доверие немцев к своему канцлеру действительно стремительно падает: по результатам свежих опросов, 85 % жителей страны недовольны действиями властей.

Председатель партии призывает сохранить заработанные немцами средства внутри страны и поставить дипломатию на первое место.

Фото из архива РИА Новости