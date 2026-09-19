АдГ рассчитывает победить на выборах в Мекленбурге - Передней Померании

"Альтернатива для Германии" рассчитывает стать крупнейшей партией и на новых выборах в Мекленбурге - Передней Померании и, соответственно, войти в правительство земли. Правящей партии ХДС пророчат поражение на выборах и в Мекленбурге, и в Берлине. А это уже вполне может лишить Мерца должности очередного канцлера.

Кстати, на фоне выборов он даже отменил поездку на Генассамблею ООН в Нью-Йорке. Как отмечают аналитики, это вряд ли изменит ситуацию и предотвратит фиаско Мерца.