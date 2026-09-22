Правая оппозиция в ФРГ переходит в масштабное политическое наступление. Партия "Альтернатива для Германии" официально заявила, что будет требовать проведения досрочных выборов в бундестаг.

Поводом для этого послужил исторический провал правящих консерваторов на региональных выборах в Саксонии-Анхальт, где партия действующего канцлера Фридриха Мерца набрала всего 5,5 % голосов и впервые в истории ФРГ вообще не прошла в региональный парламент.

Торе Штайн, представитель партии "Альтернатива для Германии":

"Это исторический перелом. Думаю, он потрясет ХДС до мозга костей и на федеральном уровне, потому что это начало упадка христианской демократии в Германии. Мекленбург-Передняя Померания внесла решающий вклад в то, что мы, возможно, скоро избавимся от Мерца в качестве федерального канцлера. Для партии сейчас все выглядит очень мрачно. Ей приходится нести на местах последствия того, что было вызвано в Берлине".

Социологи подтверждают: авторитет Мерца полностью уничтожен. Христианские демократы стремительно теряют доверие избирателей на фоне глубокого экономического и политического кризиса в стране. Почти половина жителей Германии сегодня ожидает немедленной отставки действующего канцлера.

Пока официальный Берлин пребывает в глубоком шоке, АдГ уже перешла к реальным прагматичным действиям. Партия фактически перехватила экономическую повестку и ведет самостоятельные переговоры о возобновлении поставок дешевого российского газа. Стало известно, что уполномоченный партии Маркус Фронмайер провел закрытую встречу с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Москве.