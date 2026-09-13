Содержать миллион беженцев за счет немецкого бюджета больше невозможно. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель призвала немедленно вернуть украинских граждан на родину - в первую очередь военнообязанных. Лидер оппозиции назвала ситуацию уму непостижимой, когда Берлин готов покрывать оборонные расходы Киева, вешая непосильное социальное бремя на собственных налогоплательщиков. Вайдель рассказала, что ее партия намерена сделать в случае прихода к власти.

Алис Вайдель, сопредседатель партии "Альтернатива для Германии":

"У нас здесь шестизначное число молодых мужчин призывного возраста, которым, пожалуйста, тоже пора бы вернуться обратно. И мы также прекратим выплаты Украине и любую военную поддержку, а также выдвинем Украине значительные требования о возврате средств".

Немцы недовольны, что за последние четыре с половиной года Берлин стал вторым по величине спонсором Киева после Вашингтона. При этом чиновники уверяют, что вливание миллиардов в украинскую армию отвечает национальным интересам самой Германии. Однако такая щедрость за счет немецких граждан выглядит цинично на фоне планов властей урезать родительские пособия.