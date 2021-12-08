Администратор экстремистских телеграм-каналов задержана в Санкт-Петербурге

По сообщению Следственного комитета, в Санкт-Петербурге задержана администратор трех экстремистских телеграм-каналов. Это 24-летняя жительница Витебска. С сентября 2020 по ноябрь 2021 года белоруска в компании единомышленников собирала и размещала в каналах персональную информацию людей, публиковала сообщения и призывы к захвату госвласти, изменению конституционного строя. Следствием ей инкриминирован ряд статей УК, среди которых разжигание социальной вражды, клевета и создание экстремистского формирования. На момент возбуждения уголовного дела подозреваемая находилась за границей. Но во взаимодействии с российскими правоохранителями 1 ноября этого года девушка задержана в Санкт-Петербурге, в отношении нее документы направлены на экстрадицию.