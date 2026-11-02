Администрация Трампа готовит план на случай победы демократов

Администрация президента США готовит план, чтобы Дональду Трампу было максимально комфортно управлять страной даже в случае победы демократов на выборах в обе палаты Конгресса.

По информации The Independent, разработка этих обходных схем началась еще весной. План позволит продолжать текущий курс в обход законодателей, задействовав механизмы указов в сфере пошлин, визового контроля, жилищной политики и распределения бюджета.

Одновременно Белый дом готовится к расследованиям со стороны оппозиции. Для чиновников уже составляют алгоритм действий: им разъясняют, как уходить от ответов на запросы Конгресса и что категорически нельзя фиксировать в письменном виде.

Сам же Трамп настроен на жесткую конфронтацию. Он заявил, что намерен стать "мистером вето" и всячески блокировать работу Капитолия, если на выборах победят демократы.