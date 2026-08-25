Администрация Трампа потребовала от Украины отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую проведение Россией СВО. Киев категорически отказался отозвать документ.

Отметим, США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и предложили собственную, в которой не содержится обвинений в адрес Москвы в начале конфликта. В тексте документа также выражается скорбь в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте".

А европейские союзники режима Зеленского наперекор позиции Вашингтона - в поисках способов укрепить ВСУ. Британский премьер Бернем планирует совместную поездку с другими европейскими лидерами в Соединенные Штаты, чтобы убедить президента Трампа предоставить Украине ракеты Patriot.

Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС обдумывают возможность проведения дополнительной встречи "коалиции желающих" на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.