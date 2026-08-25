Администрация Трампа требует от Киева отозвать резолюцию, осуждающую СВО
Администрация Трампа потребовала от Украины отозвать ежегодную резолюцию, осуждающую проведение Россией СВО. Киев категорически отказался отозвать документ.
Отметим, США впервые отказались быть соавторами проекта антироссийской резолюции Генассамблеи ООН по Украине и предложили собственную, в которой не содержится обвинений в адрес Москвы в начале конфликта. В тексте документа также выражается скорбь в связи с трагической гибелью людей в "российско-украинском конфликте".
А европейские союзники режима Зеленского наперекор позиции Вашингтона - в поисках способов укрепить ВСУ. Британский премьер Бернем планирует совместную поездку с другими европейскими лидерами в Соединенные Штаты, чтобы убедить президента Трампа предоставить Украине ракеты Patriot.
Как сообщает Bloomberg, лидеры ЕС обдумывают возможность проведения дополнительной встречи "коалиции желающих" на заседании Генассамблеи ООН в сентябре.