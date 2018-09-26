Администрация Бангкока проводит кампанию по поимке голубей

Тюремный срок в 3 месяца, а также штраф в 25 тысяч батов. Такие меры рассматривают власти Таиланда для тех, кто кормит голубей в общественных местах. Администрация столицы страны сейчас проводит кампанию по поимке голубей. В Бангкоке подчеркивают, что птицы, которых прозвали крысами с крыльями, могут переносить такие заболевания, как менингит и птичий грипп. Запрет на кормление голубей действует и в других странах, в том числе итальянской Венеции, однако там это нарушение не влечет за собой тюремного срока.