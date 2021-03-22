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Администрация Байдена не справляется с потоком нелегальных мигрантов
В Техасе создадут центр для размещения нелегальных мигрантов на 2 тысячи мест. По плану администрации Байдена, там будут содержаться несовершеннолетние нарушители границы. В центр при городе Пекос уже собираются направить 500 детей. Губернатор штата, тем не менее, подверг план критике из-за проблем с доступом к объекту питьевой воды. А экс-президент США Трамп опубликовал заявление, что администрация Джо Байдена должна немедленно возобновить строительство стены на границе с Мексикой. Тем временем американский портал Axios сообщил о нарушениях содержания малолетних мигрантов на границе с Мексикой. Сотни детей удерживают в участках американской погранслужбы дольше положенных 72 часов вместо того, чтобы направить в специальные приюты.
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