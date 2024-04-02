Администрация Байдена сообщила, что не знала о готовящемся ударе по консульству Ирана в Дамаске

Число жертв израильского удара по консульству Ирана в Дамаске выросло до 13. Погибло 7 иранских военных советников и 6 сирийцев. Миссия Ирана в ООН назвала атаку терактом. В связи с ракетным обстрелом по запросу России сегодня вечером созывается заседание Совбеза ООН.



В иранском МИД заявили, что США, как сторонники Израиля, должны быть привлечены к ответственности. Но администрация Байдена сообщила, что Вашингтон не знал о готовящемся ударе.