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Добыча полезных ископаемых на Луне. Администрация Трампа разрабатывает проект договора
По данным Reuters, документ будет называться "Соглашение Артемиды". Подписать его Вашингтон намерен с Канадой, Японией, Объединенными Арабскими Эмиратами и государствами Евросоюза. Ни России, ни Китая, ни Индии в списке нет, хотя они признанные лидеры в освоении космического пространства. Суть же проекта в создании баз по добыче ископаемых на спутнике Земли и зон безопасности вокруг них от вмешательства в работу третьих стран и компаний.
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