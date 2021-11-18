3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Администрация Дж. Байдена полностью отступает от своего мандата на вакцинацию
Несколько месяцев хаоса в экономике, масштабные беспорядки и забастовки. Администрация Джо Байдена полностью отступает от своего мандата на вакцинацию. Об этом сообщает новостной сайт Becker News.
Заставить сотрудников предприятий привиться от COVID-19 Белому дому так и не удалось. Управление по охране труда объявило, что приостанавливает выполнение федерального мандата по вакцинам из-за "натиска юридических проблем".
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все