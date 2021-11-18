ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Администрация Дж. Байдена полностью отступает от своего мандата на вакцинацию

Несколько месяцев хаоса в экономике, масштабные беспорядки и забастовки. Администрация Джо Байдена полностью отступает от своего мандата на вакцинацию. Об этом сообщает новостной сайт Becker News.

Заставить сотрудников предприятий привиться от COVID-19 Белому дому так и не удалось. Управление по охране труда объявило, что приостанавливает выполнение федерального мандата по вакцинам из-за "натиска юридических проблем".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все