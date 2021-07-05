Администрация Дж. Байдена раскрыла данные о доходах сотрудников Белого дома

Как следует из отчета, зарплаты мужчин и женщин практически равны, разница составляет всего процент. А вот во времена Дональда Трампа разница в жаловании исчислялась десятками тысяч долларов. Сейчас максимальную годовую зарплату в размере 180 тыс. долларов получают 22 сотрудника, в том числе пресс-секретарь, глава администрации и старший советник президента. Сотрудникам младшего звена ежегодно выплачивается по 48 тыс. долларов. Самые маленькие зарплаты у экономиста Белого дома и координатора по реагированию на коронавирус: 36 тысяч долларов в год.