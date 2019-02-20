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Администрация президента США решила вернуть 3,5 миллиарда долларов, выделенных Калифорнии

Администрация президента США решила вернуть 3,5 миллиарда долларов, выделенных Калифорнии на строительство скоростной железной дороги. Губернатор Гэвин Ньюсом заявил, что это сведение счетов с регионом. Напомним, Калифорния стала одним из шестнадцати штатов, требующих отмены декларации Трампа по финансированию строительства стены с Мексикой в обход конгресса.

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