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Администрация США выделит Украине 500 миллионов долларов

Теперь официально. Администрация США объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона. В новый пакет войдут вооружения для поддержки контрнаступательных операций Киева, укрепления противовоздушной обороны, а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы. Общий объем военной помощи Украине с начала работы Байдена на посту американского президента превысил уже 41 миллиард долларов.

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