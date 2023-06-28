Администрация США выделит Украине 500 миллионов долларов

Теперь официально. Администрация США объявила о выделении Украине очередного пакета военной помощи на 500 миллионов долларов. Об этом говорится в письменном заявлении Пентагона. В новый пакет войдут вооружения для поддержки контрнаступательных операций Киева, укрепления противовоздушной обороны, а также бронетехника, противотанковые вооружения и боеприпасы. Общий объем военной помощи Украине с начала работы Байдена на посту американского президента превысил уже 41 миллиард долларов.