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Администрация Зеленского - спонсор голодомора?

Решением правительства вывозить зерно в страны Запада, а по факту расплачиваться за оружие, взволнованы украинцы. В чатах появилась петиция, где просят Зеленского остановить поставки и вспоминают голодомор.

И первые признаки надвигающегося продовольственного кризиса видны уже сегодня. В украинских магазинах начался ажиотаж. В супермаркетах ограничивают продажу продуктов первой необходимости: не больше пяти килограммов сахара и двух пачек соли в одни руки.

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