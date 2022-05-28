Администрация Зеленского - спонсор голодомора?

Решением правительства вывозить зерно в страны Запада, а по факту расплачиваться за оружие, взволнованы украинцы. В чатах появилась петиция, где просят Зеленского остановить поставки и вспоминают голодомор.

И первые признаки надвигающегося продовольственного кризиса видны уже сегодня. В украинских магазинах начался ажиотаж. В супермаркетах ограничивают продажу продуктов первой необходимости: не больше пяти килограммов сахара и двух пачек соли в одни руки.