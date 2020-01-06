Адриано Челентано исполняется 82 года

За свою карьеру он выпустил более 40 альбомов и снялся более чем в 40 кинофильмах.



Вдохновленный песней Rock Аround the Clock Билла Хейли, Адриано начал выступать в рок-н-ролльной группе Rock Boys. А в 1961 случился прорыв в его карьере с песней Ventiquattromila baci, которая была признана лучшей итальянской песней десятилетия.



Во многом он оказался первым: один из первых начал исполнять рок-н-ролл и рэп на итальянском языке, один из первых основал свою собственную независимую студию звукозаписи, один из первых стал выступать на стадионах.



