Адвокат Трампа настаивает на невиновности подзащитного в деле о подлоге финансовых документов

Во время судебного заседания по делу о подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс, адвокат экс-президента США Дональда Трампа Тодд Бланш настаивал на невиновности подзащитного. Об этом сообщает ТАСС.



Выступая в суде, Бланш выразил мнение, что в действиях Дональда Трампа не было ничего преступного, а доводы, приведенные стороной обвинения, вызывают множество сомнений. Он убежден, что окружной прокуратуре Манхэттена не стоило инициировать возбуждение этого дела.



Выступлению адвоката предшествовала речь прокурора Мэтью Коланджело, который отметил, что выплаты Дэниэлс стоит считать “заговором с целью оказать влияние на исход президентских выборов". "Обвиняемый организовал преступную схему, пытаясь сфальсифицировать президентские выборы, состоявшиеся в 2016 году. Затем он скрыл эту преступную схему при помощи обмана в своей деловой документации, - сказал прокурор. - Это была очевидная и откровенная фальсификация выборов".



В защиту клиента адвокат Тодд Бланш отметил, что "нет ничего плохого в попытке влиять на выборы, так как это и называется демократия".



Сам ответчик по делу Дональд Трамп неоднократно называл уголовное преследование "охотой на ведьм”. "Судебное преследование - это вмешательство в выборы, всем это ясно, - отметил Трамп. - Я должен находиться здесь, из-за этого не могу проводить свои предвыборные митинги в Пенсильвании, Джорджии и многих других местах. Это несправедливо”. Он отметил, что результаты предвыборных опросов “очень хороши” и будут только расти, поскольку люди понимают происходящую ситуацию.



“Все делается под руководством Вашингтона для того, чтобы вести охоту на соперника худшего президента в истории нашей страны", - заявил Трамп.



Поводом для расследования против Дональда Трампа стала публикация в газете The Wall Street Journal в январе 2018 года. Его обвинили в попытке скрыть факт выплаты $130 тыс. порноактрисе Сторми Дэниелс за молчание перед президентскими выборами 2016 года, на которых он одержал победу. Ему предъявлены 34 пункта обвинения в мошенничестве, но Трамп отрицает какие-либо юридические нарушения, а также отрицает приписываемый ему роман с Дэниэлс.



