"Аэрофлот" объявил о начале выплат компенсаций из-за трагедии в Шереметьеве

Первые средства переведены четырем пассажирам, которые попали в больницу, и еще одному, который отказался от госпитализации. Родственники погибших должны получить от компании по 76 с половиной тысяч долларов, госпитализированные пассажиры -по 30 тысяч, остальные - по 15 тысяч. Напомним, в воскресенье вечером самолет "Сухой Суперджет-100", который вылетел из Москвы в Мурманск, вернулся из-за неполадок и загорелся в результате аварийной посадки. Погиб 41 человек. Эксплуатация "Суперджетов" не остановлена.



