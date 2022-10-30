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"Аэрофлот" завершил переход на новую систему бронирования
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" завершила переход на новую систему бронирования и регистрации, открыла продажи и возобновила работу онлайн-сервисов, сообщает перевозчик.Об этом пишет РИА Новости.
"Аэрофлот" ранее информировал, что переходит на отечественную систему бронирования авиабилетов, сервисы авиакомпании будут недоступны 29 и 30 октября и возобновят работу вечером 30 октября.
"Переход на новую систему бронирования и регистрации завершён, мы открыли продажи и возобновили работу онлайн-сервисов", - говорится в сообщении.
Пассажирам доступны официальный сайт, контакт-центр и офисы собственных продаж, туристические и онлайн-агенты готовы к обслуживанию клиентов, продажи билетов открыты, доступна онлайн-регистрация на рейсы "Аэрофлота" и рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний "Аврора" и "Россия".
Мобильное приложение "Аэрофлота" на платформе iOS недоступно. Пользователям мобильного приложения на платформе Android нужно установить новую версию приложения.
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