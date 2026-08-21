Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве остановил работу почти на день

Недовольство условиями труда привело к забастовке в главной воздушной гавани Израиля. Аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве был парализован почти весь день 20 августа и возобновил работу лишь несколько часов назад. Некоторые рейсы, однако, все еще задерживаются, а часть просто отменена.

В летний сезон через аэропорт проходит до 100 тыс. пассажиров в день, забастовка вызвала настоящие хаос и коллапс. Администрация в конце концов сумела договориться с профсоюзом работников аэропорта. Случилось это после того, как премьер Израиля пригрозил забастовщикам самыми жесткими мерами.