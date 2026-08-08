Аэропорт Катании приостановил прием рейсов из-за извержения вулкана Этна

Красный уровень опасности. Аэропорт Катании на Сицилии приостановил прием рейсов из-за извержения вулкана Этна: облако пепла и дыма поднялось на высоту более 3 км. Воздушное пространство над популярным туристическим регионом закрыто. Итальянская железнодорожная компания вынуждена организовывать дополнительные перевозки для пассажиров, чьи планы были нарушены из-за ограничений.

По данным Национального института геофизики и вулканологии, активность Этны сопровождалась выбросом лавы и резким усилением вулканических толчков.