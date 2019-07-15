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Аэропорт болгарского Бургаса частично блокирован из-за проливных дождей

Отменено или задержано множество рейсов. Семь самолетов вчера вынуждены были отправить на запасной аэродром в Варну. Отметим, из-за непогоды оранжевый уровень опасности объявлен в 18 областях Болгарии.

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