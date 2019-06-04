ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Аэропорт Франкфурт-на-Майне отменил 140 авиарейсов из-за непогоды

Причиной стали сильные грозы и молнии. Отменена 71 посадка и 69 вылетов. На официальном сайте воздушной гавани пассажиров просят уточнять статус рейса у авиаперевозчиков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все