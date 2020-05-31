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Аэропорт Мальты откроют с 1 июля
Премьер-министр Мальты Роберт Абела отметил, что для воздушной гавани будут введены определенные требования к мерам безопасности.
Абела также объявил об открытии с 5 июня спортзалов, баров и других заведений.
По последним данным, в стране выявлены 618 случаев заболевания COVID-19, 9 человек скончались, 525 вылечились.
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