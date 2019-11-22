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Аэропорт Одессы остановил свою работу

Международный аэропорт Одессы полностью остановил свою работу. Меры приняты в связи с утренним инцидентом, когда самолет Turkish Airlines повредил переднюю стойку шасси при неудачной посадке. Людей успешно эвакуировали, пострадавших нет.

Сам лайнер до сих пор находится на месте ЧП. В Одессу следуют инженеры авиакомпании со специальным оборудованием для транспортировки воздушного судна. По некоторым данным, на перемещение самолета может уйти несколько часов.

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