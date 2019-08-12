Аэропорт Сан-Франциско полностью отказывается от пластиковых бутылок

Теперь туристы не смогут купить воду в такой таре ни в одной точке продажи на территории воздушной гавани. Зато смогут набрать ее в собственные многоразовые бутылки из питьевых фонтанчиков. Или же приобрести специальную тару из стекла или алюминия в самом аэропорту. Закон вступит в силу 20 августа. К слову, воздушная гавань Сан-Франциско известна своей ярой борьбой за экологию. Там уже действует запрет на пластиковые контейнеры для еды и трубочки для питья.