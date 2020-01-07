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Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт для вылетов

Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт для вылетов

Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт для вылетов после того, как пассажирский самолет Pegasus Boeing 737 сошел с взлетно-посадочной полосы.

Все 164 пассажира на борту самолета благополучно эвакуированы. Инцидент произошел из-за сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиасообщении.

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