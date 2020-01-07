Аэропорт Стамбула имени Сабихи Гекчен временно закрыт для вылетов после того, как пассажирский самолет Pegasus Boeing 737 сошел с взлетно-посадочной полосы.



Все 164 пассажира на борту самолета благополучно эвакуированы. Инцидент произошел из-за сильных ветров и штормов, обрушившихся на Стамбул, что привело к перебоям в авиасообщении.



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