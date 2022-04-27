Аэропорт в Порт-о-Пренсе начал отменять авиарейсы

На выходных в Гаити частично прекратились внутренние авиарейсы. Местные авиалинии сообщали пассажирам о возможных задержках и отменах, ссылаясь на нехватку топлива. Официальной информации о причинах дефицита не поступало, но многие заправки в столице закрылись, а на других выстроились длинные очереди автомобилей.