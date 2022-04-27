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Аэропорт в Порт-о-Пренсе начал отменять авиарейсы
На выходных в Гаити частично прекратились внутренние авиарейсы. Местные авиалинии сообщали пассажирам о возможных задержках и отменах, ссылаясь на нехватку топлива. Официальной информации о причинах дефицита не поступало, но многие заправки в столице закрылись, а на других выстроились длинные очереди автомобилей.
Нехватка топлива - лишь одна из проблем, с которыми сталкивается карибская страна. Дефицит продовольствия, политическая нестабильность, безработица и насилие стали причиной затяжного кризиса, который усугубился сильным землетрясением 2021 года и убийством президента Жовенеля Моиза в июле того же года.