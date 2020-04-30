Необычное место для просмотра фильмов вместе! Аэропорт Вильнюс на перроне перед терминалом организовал настоящий автокинотеатр! Одновременно там могут находиться до 200 автомобилей. Первый киносеанс состоялся накануне. Зрители увидели фильм "Паразиты". Проект - часть Вильнюсского международного кинофестиваля. Его организаторы установили самый большой в странах Балтии - экран высотой с 5-этажный дом!