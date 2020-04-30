3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Аэропорт Вильнюс на перроне перед терминалом организовал настоящий автокинотеатр!
Необычное место для просмотра фильмов вместе! Аэропорт Вильнюс на перроне перед терминалом организовал настоящий автокинотеатр! Одновременно там могут находиться до 200 автомобилей. Первый киносеанс состоялся накануне. Зрители увидели фильм "Паразиты". Проект - часть Вильнюсского международного кинофестиваля. Его организаторы установили самый большой в странах Балтии - экран высотой с 5-этажный дом!
Президент
Все
Лукашенко: Председатели райисполкомов задействованы не так, как должны быть
Президент Беларуси: ВНС не должно довлеть над другими органами власти
19 ноября пройдет заседание Президиума Всебелорусского народного собрания
Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Политика
Все
Общество
Все
Вольфович: Наши оппоненты используют все возможности, чтобы попытаться вновь раскачать обстановку
В Беларуси внесены поправки в госпрограмму по обустройству военных городков на 2021-2025 годы
С 16 декабря у "Белавиа" появится новый регулярный рейс "Минск - Урумчи"
На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП
132 хомяка разбежались по самолету - рейс был остановлен
Смерти на железной дороге - под колеса поездов попали два пенсионера