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Аэропорт Запорожья перешел на отопление дровами
Аэропорт Запорожья перешел на дровяное отопление. Новый сверхсовременный терминал здесь открыли в прошлом году. Однако в нынешний отопительный сезон резко подорожали электричество, а также любые энергоносители. В силу этого администрация решила перейти на печное отопление с использованием дров.
Рассматривается возможность закупки кизяка, то есть коровьих фекалий. Такой вариант вполне вероятен: промышленным потребителям газ в стране отпускается по цене 3 доллара за кубометр.
Киевские многоэтажки совершают зеленый переход
Дороговизна ископаемого топлива дает о себе знать и в Киеве. Здесь уже есть по меньшей мере одна 20-этажка на дровяном отоплении. Известно также, что возможность подобного зеленого перехода изучают еще десятки коллективов собственников жилья.
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