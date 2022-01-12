Аэропорт Запорожья перешел на отопление дровами

Аэропорт Запорожья перешел на дровяное отопление. Новый сверхсовременный терминал здесь открыли в прошлом году. Однако в нынешний отопительный сезон резко подорожали электричество, а также любые энергоносители. В силу этого администрация решила перейти на печное отопление с использованием дров.



Рассматривается возможность закупки кизяка, то есть коровьих фекалий. Такой вариант вполне вероятен: промышленным потребителям газ в стране отпускается по цене 3 доллара за кубометр.



